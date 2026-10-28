Internacional

Caso Contra Nicolás Maduro en EUA es Reasignado a la Jueza Analisa Torres

La magistrada federal de Nueva York asumirá el expediente tras la muerte del juzgador Alvin K. Hellerstein

Nicolás Maduro bajo custodia de la DEA en Manhattan, Nueva York, el 5 de enero de 2026. Foto: Reuters | ArchivoNicolás Maduro bajo custodia de la DEA en Manhattan, Nueva York, el 5 de enero de 2026. Foto: Reuters | Archivo
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