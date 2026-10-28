Caso Contra Nicolás Maduro en EUA es Reasignado a la Jueza Analisa Torres

La jueza federal Analisa Torres quedó a cargo del juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos, luego de que el magistrado Alvin K. Hellerstein, quien llevaba el expediente, falleciera.

La reasignación fue registrada este miércoles 28 de octubre de 2026 por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

El tribunal incorporó al expediente el procedimiento para reasignar casos que estaban a cargo de jueces que dejaron de ejercer sus funciones por jubilación o fallecimiento. Torres será responsable de dar seguimiento al proceso contra el depuesto presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores.

Analisa Nadine Torres nació en Nueva York en 1959. Estudió en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su licenciatura en 1981, y posteriormente cursó Derecho en la Universidad de Columbia, institución en la que se graduó en 1984.

Antes de incorporarse a la justicia federal, trabajó en el sector privado y ocupó diversos cargos judiciales en Nueva York. Entre 2000 y 2002 fue jueza del Tribunal Penal de la ciudad; de 2003 a 2004, del Tribunal Civil. Más adelante se desempeñó en la Suprema Corte estatal, en la división penal.

En 2013, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la nominó para ocupar una plaza en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. El Senado confirmó su nombramiento el 18 de abril de ese año y recibió su comisión judicial el 23 de abril.

A lo largo de su trayectoria, Torres ha participado en asuntos que han atraído la atención pública, entre ellos una demanda civil contra los músicos Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Carter, y Sean 'Diddy' Combs.

En el caso de Maduro, el expediente estadounidense se remonta a 2020, cuando las autoridades presentaron acusaciones relacionadas con presuntas actividades de narcotráfico. De acuerdo con la información proporcionada sobre el proceso, el mandatario venezolano compareció ante un tribunal federal de Manhattan después de su captura en enero de 2026.

Con la reasignación, Torres deberá atender las cuestiones procesales pendientes y las solicitudes que presenten la Fiscalía y la defensa, de acuerdo con las reglas de la justicia federal estadounidense.

PT