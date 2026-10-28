Internacional

Descarrila Tren de Mercancías en Sevilla, España, Luego de Tragedia en Toledo

Los primeros reportes mencionan que ante este percance se suspendió la circulación en una línea de Cercanías

Descarrila Tren de Mercancías en Sevilla, España, Luego de Tragedia en ToledoInstalaciones ferroviarias en España. Foto: X @Adif_es

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