Descarrila Tren de Mercancías en Sevilla, España, Luego de Tragedia en Toledo

A unas horas de la tragedia en Toledo por el choque de dos trenes que ha dejado, hasta el momento, 68 muertos, ahora, en Sevilla se reporta el descarrilamiento de un tren de mantenimiento en La Negrilla.

Se indicó que no hay heridos, de acuerdo con autoridades del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Ante este percance se suspendió la circulación en la línea C4 de Cercanías.

El incidente ocurrió en la conexión entre el centro logístico de La Negrilla y la red ferroviaria general, así lo explicaron autoridades a través de un mensaje en redes sociales:

"Se encuentra interrumpida la circulación en la línea C4 del núcleo de cercanías de Sevilla por la salida de los ejes de un tren de trabajos de mantenimiento en La Negrilla".

Se precisó que todo se originó por la "salida de ejes", lo que hace referencia a un descarrilamiento leve en el que una o más ruedas de un eje de un vagón de tren pierden la posición sobre los rieles y se salen de la vía, sin que el vehículo llegue a volcar.

Según la agencia española EFE el suceso ocurrió a las 20:40 hora local en la estación Padre Pío Palmete, al descarrilar un tren de trabajo en el que solo viajaba el maquinista, que resultó ileso.

HVI