Política

Cámara de Diputados Elegirá al Nuevo Presidente del INE en Diciembre

El pleno someterá a votación la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del instituto el próximo miércoles

Pleno de la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoPleno de la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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