Cámara de Diputados Elegirá al Nuevo Presidente del INE en Diciembre

El pleno de la Cámara de Diputados someterá a votación la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo miércoles, informó el diputado Ricardo Monreal.

De acuerdo con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, posterior a la convocatoria, se integrará el comité técnico evaluador y se hará la recepción de documentos.

Una vez se reciban los documentos, se procederá con las entrevistas y exámenes de los perfiles, para, finalmente, votar en el Pleno de la Cámara de Diputados al próximo presidente del INE.

La votación para la presidencia del instituto está prevista para el 6 o 7 de diciembre, señaló el diputado morenista.

La noche de ayer, el Consejo General del INE designó en sesión extraordinaria a Blanca Yassahara Cruz García como su consejera presidenta provisional.

Cruz García ocupará el cargo de forma provisional hasta que la Cámara de Diputados designe a la persona que ocupará la presidencia del INE hasta abril de 2032.

Consejeros y representantes de los partidos políticos manifestaron su respaldo a la presidenta provisional.

AMP