Política

Senado Aprueba Ingreso a México de Militares Navy SEAL de la Armada de Estados Unidos

El Equipo 4 de los Navy SEAL estará presente en Donato Guerra, Estado de México, y en Isla Margarita, Baja California Sur

Elementos del Ejército de EUA durante entrenamiento terrestreFoto: USARPAC
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