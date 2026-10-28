Senado Aprueba Ingreso a México de Militares Navy SEAL de la Armada de Estados Unidos

Con 80 votos a favor y cinco en contra, el Senado de la República aprobó el oficio emitido por el Ejecutivo Federal, con la finalidad de que integrantes del equipo de los Navy SEAL’s de Estados Unidos puedan ingresar a territorio mexicano para participar en diversas actividades de entrenamiento.

En el oficio emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum, se establece que serán en total 28 elementos del Equipo 4 de los Navy SEAL, quienes estarán presentes en el “Evento No. SOF 19 Adiestramiento de Operaciones Terrestres y Marítimas con el personal de SEAL y UNOPES”, el cual se llevará a cabo del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027.

Los militares estadounidenses estarán en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, en Donato Guerra, Estado de México, y en el Sector Naval de Puerto Cortés, Isla Margarita, Baja California Sur.

Según las autoridades, durante el periodo mencionado los integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos impartirán adiestramiento a 87 elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales y de la Unidad de Inteligencia Naval.

Asimismo, destacaron que el Equipo 4 de los Navy SEAL ingresará a territorio nacional a bordo de una aeronave tipo “Hércules C-130”, con equipo táctico, municiones y armamento orgánico, en la Base Aeronaval de La Paz.

En tanto, el personal de la Armada de México recibirá y trasladará a los militares estadounidenses al Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México en Donato Guerra y al Sector Naval de Puerto Cortés.

De acuerdo con el documento aprobado, durante estas acciones se pretende mejorar las capacidades de las Fuerzas Especiales de México, tales como el fortalecimiento en la compatibilidad operativa y promover programas integrales que incrementen las habilidades y capacidades operacionales.

Lo anterior, se enfocará en el combate cercano en interiores, procedimientos de reacción a contacto, medicina táctica, patrullaje urbano, exploración y detección de explosivos, técnicas de francotirador, enganche y abordaje de embarcaciones, así como operaciones de interdicción marítima.

Los Navy SEALs son la fuerza de operaciones especiales primaria de la Armada de los Estados Unidos (U.S. Navy). Su nombre es un acrónimo de los tres entornos en los que operan: Sea (mar), Air (aire) y Land (tierra).

EPP