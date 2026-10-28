Cultura

Mega Catrina de Más de Cuatro Metros Adorna el Mirador de Querétaro

La figura se encuentra en la explanada del Mirador de los Arcos, donde familias y turistas aprovechan para tomarse fotografías durante las celebraciones de esta temporada

Instalan Mega Catrina en el Mirador de los Arcos por Día de MuertosInstalan Mega Catrina en el Mirador de los Arcos por Día de Muertos. Foto: N+

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Visitantes destacaron la importancia de instalar figuras monumentales que permitan disfrutar las costumbres mexicanas y ofrecer nuevas opciones para recorrer la capital queretana.

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