Mega Catrina de Más de Cuatro Metros Adorna el Mirador de Querétaro

La explanada del Mirador de los Arcos se llena de color y tradición con la instalación de una mega Catrina de más de cuatro metros de altura, que se ha convertido en un atractivo para queretanos y visitantes durante las festividades de Día de Muertos.

Familias y turistas se acercan a este espacio para admirar la figura monumental y tomarse fotografías como recuerdo de esta temporada, en la que distintos espacios públicos de la capital queretana se visten de tradición mexicana.

Aneth Esquivel, quien acudió al lugar para conocer los atractivos que puede recomendar a los huéspedes, señaló que la Catrina llamó su atención desde que la vio en imágenes, por lo que decidió visitarla presencialmente.

Por su parte, Carlos N destacó la importancia de contar con instalaciones de este tipo, al considerar que permiten tanto a turistas como a habitantes disfrutar de las festividades y acercarse a una de las tradiciones más representativas de México.

La monumental figura se suma a los atractivos de la temporada en Querétaro, donde las actividades relacionadas con el Día de Muertos buscan mantener vivas las costumbres y la identidad cultural mexicana.