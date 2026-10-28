Realizan Saneamiento Ambiental en la colonia La Candelaria en San Quintín

Luego de las intensas precipitaciones y los desbordamientos registrados en la delegación de Camalú, personal de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (Coepris BC) desplegó un operativo de saneamiento básico en la colonia La Candelaria, con el fin de proteger la salud de las familias afectadas.

Durante las brigadas, los inspectores sanitarios aplicaron cal apagada en vialidades y viviendas para neutralizar y reducir los riesgos de infección derivados del lodo posiblemente contaminado, así como de la presencia de restos de animales.

De igual forma, el personal de Coepris brindó capacitación y orientación directa a las familias de la comunidad sobre medidas preventivas esenciales. Entre las recomendaciones priorizadas destacan la adecuada desinfección y almacenamiento seguro del agua para consumo humano, el correcto lavado de manos, la limpieza integral de las viviendas y el manejo higiénico de los alimentos.

Estas acciones integrales buscan contener posibles brotes de enfermedades gastrointestinales y de la piel, además de frenar la proliferación de mosquitos transmisores de arbovirosis tras la acumulación de agua.

JMR