Sociedad

Llevan Donativos a Familias Afectadas por la Tormenta 'Rachel' en Ensenada, BC

La autoridades mantienen vigente el operativo 'Unidos por Ensenada' para distribuir víveres, ropa y artículos de higiene a los damnificados

Llevan Donativos a Familias Afectadas por la Tormenta 'Rachel' en EnsenadaLlevan Donativos a Familias Afectadas por la Tormenta 'Rachel' en Ensenada | Foto: N+

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