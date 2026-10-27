Llevan Donativos a Familias Afectadas por la Tormenta 'Rachel' en Ensenada, BC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) mantiene activo el operativo especial Unidos por Ensenada en las comunidades con mayores afectaciones, con la finalidad de brindar asistencia directa a las familias que resultaron afectadas tras el paso de la tormenta 'Rachel'.

Las acciones desplegadas por la corporación estatal contemplan la distribución de insumos de primera necesidad, entre los que destacan agua potable, alimentos, cobijas, prendas de vestir y artículos de higiene personal.

De manera paralela a la asistencia humanitaria, los elementos de seguridad mantienen esquemas de vigilancia y patrullaje preventivo en las zonas vulnerables para resguardar el patrimonio de los habitantes y evitar incidentes.

Asimismo, la dependencia trabaja en coordinación continua con otras instituciones del Gobierno del Estado y corporaciones de auxilio para agilizar la evaluación de daños y encauzar las peticiones prioritarias de las familias ensenadenses.

JMR