Atacan Casa Presuntamente Ligada al Exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Una casa ligada presuntamente al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue atacada a balazos la noche del lunes. De acuerdo con los primeros reportes, la vivienda ubicada en la colonia Chapultepec presenta impactos de bala.

Hasta el momento las autoridades de Sinaloa no se han pronunciado sobre este presunto ataque.

Es el segundo ataque a una casa ligada al exgobernador del estado, señalado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

La primera agresión ocurrió en mayo pasado en la colonia Las Quintas, en Culiacán, donde habría vivido con su familia durante más de 30 años. Sin embargo, de acuerdo con vecinos, el inmueble está deshabitado desde hace más de 10 años.

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