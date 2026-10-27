Seguridad

Atacan Casa Presuntamente Ligada al Exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Se trataría del segundo ataque a una casa relacionada con Rocha Moya

Atacan Casa Ligada Exgobernador Sinaloa Rubén Rocha Moya Hoy 27 de Octubre 2026Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+