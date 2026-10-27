Hallan Pastillas Entre Carne tras Reportes de Perros Envenenados en Parque España de CDMX

Dos perros murieron por una posible intoxicación y otros animales recibieron atención veterinaria tras presentar malestares luego de pasear por el Parque España, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron por la mañana de este martes 27 de octubre, un reporte del número de emergencias 911 en una clínica veterinaria de la calle Pachuca, donde varios perros recibían atención médica por malestares presentados después de visitar el parque. La información recabada inicialmente señala que dos de los animales fallecieron por una posible intoxicación.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la SSC y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informaron que realizan acciones de investigación y prevención tras los reportes de posible envenenamiento.

Durante un recorrido en el lugar, policías localizaron un trozo de longaniza que contenía una píldora azul. El posible vínculo de este alimento con los casos reportados será investigado por las autoridades.

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La Fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos.

Personal ministerial recabó las declaraciones de las personas propietarias de los perros afectados, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos realizaron diligencias en el sitio. Además, se solicitó la intervención de especialistas en medicina veterinaria para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades también analizan las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona con el objetivo de obtener información que permita avanzar en las indagatorias.

Elementos de la SSC, incluida la Brigada de Vigilancia Animal, y personal de la PAOT realizan recorridos preventivos en coordinación con autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente la sustancia contenida en la píldora azul ni han confirmado quién pudo haber colocado el alimento en el parque.

Se recomienda a quienes pasean perros en la zona evitar que sus mascotas ingieran alimentos u objetos encontrados en el suelo y mantenerse alejados del área acordonada.

Si un perro pudo haber ingerido una sustancia tóxica, debe recibir atención veterinaria de urgencia. No es necesario esperar a que presente síntomas para buscar ayuda.

Se recomienda alejarlo de la zona y evitar que otros animales entren en contacto con ellos. Si es posible hacerlo sin exponerse al riesgo, se pueden tomar fotografías de los restos encontrados para mostrárselas al veterinario.

No se debe provocar el vómito ni administrar leche, medicamentos o remedios caseros sin indicación de un profesional, ya que algunas sustancias pueden causar daños adicionales al intentar expulsarlas.

Al contactar al veterinario, es importante informar qué pudo haber ingerido el animal, cuándo ocurrió y qué síntomas presenta. Si hay restos de la sustancia o del alimento sospechoso, se debe consultar con el especialista cómo conservarlos y transportarlos de forma segura.

Mientras las autoridades continúan la búsqueda de posibles cebos en el Parque España, se recomienda mantener a los perros alejados de los alimentos que encuentren en espacios públicos y evitar que los ingieran.

PT