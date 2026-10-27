Seguridad

Hallan Pastillas Entre Carne tras Reportes de Perros Envenenados en Parque España de CDMX

La Fiscalía de CDMX abrió una investigación por maltrato animal tras hallar un trozo de longaniza con una píldora azul en el espacio público

Reportan perros envenenados en Parque España de la CondesaFoto ilustrativa: Cuartoscuro
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Mueren Perros Envenenados en Parque España, Condesa. Trozos de Carne con Pastillas Fueron Encontrados | N+