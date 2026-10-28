Sujeto Intenta Besar a Mujer a la Fuerza y es Detenido en San Quintín, BC

Un sujeto identificado como Adán 'N' fue vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual, tras hechos registrados en la delegación de Camalú, en el municipio de San Quintín.

De acuerdo con las investigaciones, la agresión ocurrió cuando la víctima acudió a un punto medio, para entregarle unos documentos al imputado, este último la sujetó e intentó besarla por la fuerza, para posteriormente empujarla contra un vehículo.

Tras el ataque, la víctima logró liberarse, refugiarse en un comercio cercano y solicitar auxilio inmediato, lo que permitió la pronta intervención de las autoridades y la captura del presunto agresor.

Durante la audiencia, el Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

JMR