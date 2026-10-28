Seguridad

Asesinan al Activista Reynaldo Pérez Pérez en Chenalhó, Chiapas

El activista habría sido atacado mientras se dirigía a su casa en el municipio ubicado en los Altos de Chiapas

Reynaldo Pérez Pérez, activistaAsesinan a activista Reynaldo Pérez Pérez en Chiapas. Foto: N+
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