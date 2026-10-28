Asesinan al Activista Reynaldo Pérez Pérez en Chenalhó, Chiapas

Fue asesinado el activista Reynaldo Pérez Pérez, según informaron habitantes del municipio de Chenalhó, Chiapas. El defensor de los derechos humanos Pérez Pérez había colaborado con personas desplazadas de la comunidad de Santa Martha, en la región de Los Altos.

Además de haber representado a las familias desplazadas en Chenalhó, Reynado Pérez Pérez actuó como mediador en la disputa territorial entre los municipios de Aldama y Chalchihuitán. Originario de la comunidad de Yabteclum, Pérez Pérez se había dedicado por una década al activismo por los derechos humanos.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas ha confirmado el crimen. Se presume que fue atacado por sujetos que viajaban en motocicleta cuando salía de un taller mecánico.

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