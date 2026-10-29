Aseguran Camioneta con Reporte de Robo Abandonada en Inspectoría de Amozoc, Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc aseguraron una camioneta abandonada en inmediaciones de San Mateo Mendizábal, inspectoría de este municipio poblano.

El pasado 26 de octubre de 2026, atendieron el reporte de una camioneta Dodge Durango color rojo, abandonada dos días atrás en el estacionamiento de la tienda Oxxo, sobre calle 3 Sur esquina con Avenida Nacional.

Al verificar el estatus del vehículo en Plataforma, se confirmó que contaba con reporte de robo con violencia ocurrido el pasado 13 de octubre sobre el Boulevard Puebla-Amozoc.

El vehículo localizado en la inspectoría de San Mateo Mendizábal fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos para los trámites correspondientes.

Por último, la SSC Amozoc agradeció el reporte ciudadano que permitió el decomiso de esta camioneta con reporte de robo, y solicitó a la población a reportar cualquier delito al C2 de la Policía Municipal.

Con información de N+

GMAZ