Seguridad

Aseguran Camioneta con Reporte de Robo Abandonada en Inspectoría de Amozoc, Puebla

Policías municipales decomisaron la unidad que se encontraba en el estacionamiento de una tienda en calles de San Mateo Mendizábal

Asegurada Camioneta Reporte Robo Abandonada San Mateo Mendizábal Amozoc PueblaLa camioneta fue hallada en la inspectoría de San Mateo Mendizábal. Foto: Facebook Secretaría de Seguridad Ciudadana Amozoc

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Camioneta robada asegurada en Amozoc: SSC decomisa Dodge Durango en San Mateo Mendizábal tras reporte ciudadano. Conoce más sobre este operativo.

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