Trabajadores de Volkswagen en Puebla Aceptan Aumento Salarial: No Habrá Huelga

Concluyó la tercera consulta de los empleados del Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen de México (Sitiavw) en la planta armadora ubicada en el municipio poblano de Cuautlancingo.

Desde las 4:00 hasta las 18:00 horas de este miércoles 28 de octubre de 2026 votaron sobre el incremento global de 8.24 por ciento, del cual 4.4 es directo al salario un bono de 12,000 y un incremento de 0.25 puntos porcentuales al fondo de ahorro con vigencia de 12 meses.

Tres mil 890 empleados votaron a favor de la tercera propuesta salarial. Foto: Sitiavw Puebla

Por tercera ocasión los empleados acudieron a las urnas, aceptando el tercer acuerdo salarial entre el Sitiavw y la firma alemana como parte de la revisión contractual correspondiente al año 2026.

De acuerdo con un documento emitido por el sindicato, votaron cinco mil 403 trabajadores, de los cuales tres mil 890 fueron a favor, mil 493 en contra y 20 fueron anulados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajadores de Volkswagen en Puebla Aceptan el 8.24% de Aumento al Salario

Con esta votación se canceló el emplazamiento a huelga, mismo que concluía a las 11:00 horas del jueves 29 de octubre, hora en la que se sacarían las banderas rojinegras en caso de rechazarse la oferta.

Mientras tanto, la parte patronal dio por concluída la revisión del contrato colectivo para la planta Puebla y señaló que el resultado de la jornada estuvo enmarcado en un escenario de retos importantes para el grupo, la marca y la armadora.

Además, informó que el acuerdo tendrá retroactivo desde el próximo 18 de agosto y reafirma estabilidad, paz laboral y empatía con la casa matriz, en uno de los momentos más desafiantes de la historia reciente.

Con información de N+

GMAZ