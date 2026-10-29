Economía

Trabajadores de Volkswagen en Puebla Aceptan Aumento Salarial: No Habrá Huelga

Casi cuatro mil empleados de la planta armadora del municipio de Cuautlancingo votaron a favor del acuerdo, evitando así el emplazamiento a huelga

Trabajadores Sitiavw Volkswagen Aceptaron Propuesta Aumento Salarial Cuautlancingo PueblaCasi cuatro mil empleados votaron a favor de la propuesta de aumento salarial. Foto: N+

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Acuerdo salarial en Volkswagen Puebla: aumento del 8.24% y bono de 12,000 pesos. La votación evita huelga y reafirma estabilidad laboral.

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