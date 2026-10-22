Volkswagen y Sindicato Alcanzan Acuerdo Preliminar para Evitar Huelga en Puebla

Volkswagen y el sindicato de trabajadores de su ⁠planta de Puebla llegaron a un acuerdo que evita la huelga que estaba prevista para este jueves.

El acuerdo, ​de 12 meses de duración, que revisa el ‌convenio colectivo, sigue sujeto a consulta y se someterá a votación entre los trabajadores sindicados el 29 de octubre, según informaron la empresa y ⁠el sindicato en comunicados separados publicados a última hora del miércoles.

La planta de ‌montaje de ‌Puebla es una de las mayores de ⁠Volkswagen y una importante base de exportación para América del Norte.

El acuerdo establece un aumento total del 8.24% para sus trabajadores, ​que ​incluye un ‌incremento ‌salarial directo del 4.4%, un pago único y un fondo de ahorro, según precisó el sindicato.

El fabricante de automóviles afirmó ​que considera este el paso final del proceso de diálogo y negociación ‌con el ‌Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz, y señaló que no prevé otra ronda de conversaciones.

El último acuerdo se alcanzó mediante conversaciones de conciliación con el apoyo del Ministerio de Trabajo y del ‌Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, según indicó ⁠el ministerio en un comunicado aparte.

Anteriormente, los miembros del sindicato rechazaron una propuesta ​de ​aumento salarial ​general ‌del 13,16% válida ​para dos años, según informó Reuters.

Con información de Reuters

ASJ