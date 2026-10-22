Economía

Volkswagen y Sindicato Alcanzan Acuerdo Preliminar para Evitar Huelga en Puebla

El convenio se someterá a votación entre los trabajadores sindicados el 29 de octubre

VolkswagenEl acuerdo por 12 meses considera un incremento global de 8.24 por ciento. Foto: Reuters.

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