Volkswagen y Sindicato Alcanzan Acuerdo Preliminar para Evitar Huelga en Puebla
El convenio se someterá a votación entre los trabajadores sindicados el 29 de octubre
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Volkswagen y el sindicato de trabajadores de su planta de Puebla llegaron a un acuerdo que evita la huelga que estaba prevista para este jueves.
El acuerdo, de 12 meses de duración, que revisa el convenio colectivo, sigue sujeto a consulta y se someterá a votación entre los trabajadores sindicados el 29 de octubre, según informaron la empresa y el sindicato en comunicados separados publicados a última hora del miércoles.
La planta de montaje de Puebla es una de las mayores de Volkswagen y una importante base de exportación para América del Norte.
El acuerdo establece un aumento total del 8.24% para sus trabajadores, que incluye un incremento salarial directo del 4.4%, un pago único y un fondo de ahorro, según precisó el sindicato.
El fabricante de automóviles afirmó que considera este el paso final del proceso de diálogo y negociación con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz, y señaló que no prevé otra ronda de conversaciones.
El último acuerdo se alcanzó mediante conversaciones de conciliación con el apoyo del Ministerio de Trabajo y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, según indicó el ministerio en un comunicado aparte.
Anteriormente, los miembros del sindicato rechazaron una propuesta de aumento salarial general del 13,16% válida para dos años, según informó Reuters.
Con información de Reuters
ASJ