Sociedad

Inicia Cosecha de Cempasúchil en la Comunidad de Doxey en Tlaxcoapan Hidalgo

La comunidad de Doxey es el segundo lugar a nivel nacional en producir flor de cempasúchil, después de Puebla

Flores de cempasúchil.Foto: N+

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