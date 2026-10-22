Inicia Cosecha de Cempasúchil en la Comunidad de Doxey en Tlaxcoapan Hidalgo

Los campos de la comunidad de Doxey en Tlaxcoapan Hidalgo se pintan de naranja con miles de flores de cempasúchil, que con su olor anuncian la llegada del Día de Muertos.

Desde hace 5 meses, don Narciso Vargas inició arando su tierra y plantando sus semillas.

"Tiene un procedimiento entre su preparación de la tierra, sus fertilizantes, fumigadas, una flor de cempasúchil", explicó.

Por su parte Eusebio Hernández, otro productor de cempasúchil en Doxey, indicó las diferentes variedades que se plantan:

"Tenemos aquí lo que es la pata de león, a mis espaldas se ven otras variedades de plantas como es el cempasúchil, al otro lado tenemos lo que es la nube".

Las abejas danzan entre los pétalos naranjas de estas flores, que por su color son asociadas a la luz del sol y por ello se colocan en los altares donde guiarán a las almas de los fieles difuntos.

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"Es una satisfacción de que veamos ya cómo se empiezan a florecer nuestros campos aquí alrededor que tenemos, nosotros estamos alegres porque el tiempo nos ha dejado ver florearlas", aseguró Eusebio Hernández.

Para los productores, la flor de cempasúchil simboliza su trabajo, dedicación a su tierra y también amor a sus seres queridos que ya no están, ya que es de sus propios campos de donde sacan las flores para sus altares.

"Nos hace recordar nuestros antepasados, y es por ello también un punto de inspiración el llegar a cultivar esta calidad de flores por nuestros antepasados que ya no están con nosotros que fueron los pioneros en enseñarnos en esto", señaló Narciso Vargas.

En tanto Arabella, visitante de Pachuca, señaló:

"Veo otros tipos de flores, lo impresionante que está de flor, una cantidad enorme y muy bonita. Gracias a ellos tenemos nosotros la dicha de poder llenar nuestros hogares con esta flor, con lo que es su trabajo, es una cosa muy hermosa".

La comunidad de Doxey en Tlaxcoapan Hidalgo es el segundo lugar a nivel nacional en producir flor de cempasúchil, después de Puebla.

Con información de Bertha Alfaro.

LECQ