Internacional

Estudiante Hiere a Profesora con Un Hacha en Malasia; lo Liberan Bajo Fianza

El joven de 16 años transmitió en redes sociales el ataque; la docente se recupera de las heridas en un hospital en Borneo

Vista del exterior de una escuela en MalasiaUn alumno de 16 años entró a un salón de clases y atacó a una profesora en Malasia. Foto: Google Maps
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+