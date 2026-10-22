Estudiante Hiere a Profesora con Un Hacha en Malasia; lo Liberan Bajo Fianza

Un estudiante de 16 años de edad causó heridas a una profesora, al atacarla el miércoles con un hacha en medio de la clase, según informó la Policía del estado de Sarawak, al este de Malasia.

El alumno de cuarto año de secundaria de un colegio internacional en la ciudad de Kuching fue detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza, indicó el comisionado interino de la Policía de Sarawak, Saifullizan Ishak.

Las autoridades confirmaron que el joven, armado con una navaja y un hacha pequeña, causó heridas a la docente, sin agregar detalles sobre el estado actual de la educadora, ingresada en un hospital de la isla de Borneo.

"La Policía está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa de los hechos y recabar pruebas", agregó el comisionado.

En redes sociales circulan videos que muestran al adolescente armado mirando al espejo de un baño, del que sale directo hacia el aula en donde agrede a la docente mientras los estudiantes salen corriendo del lugar.

Según estas imágenes, incluidas algunas captadas por cámaras de seguridad del colegio, otro estudiante ayudó a la profesora a confiscar las armas del atacante en medio de un forcejeo dentro del salón de clases.

Por su parte, la ministra de Bienestar Comunitario de Sarawak, Fatimah Abdullah, pidió al público no compartir estas imágenes y esperar a conocer "las circunstancias reales del incidente".

"No debemos definir a un joven únicamente por un incidente, ni pasar por alto la seguridad y el bienestar del docente y de los estudiantes afectados", expresó en un comunicado.

ICM