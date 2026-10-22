Sociedad

Casonas en Deterioro Ponen a Riesgo a Peatones en Campeche

Según cifras de la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche, más de 600 casas históricas ubicadas en los barrios tradicionales de la capital presentan deterioro

Casa en deterioro en Campeche.Foto: N+

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