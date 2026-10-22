Casonas en Deterioro Ponen a Riesgo a Peatones en Campeche

La gran mayoría de las casas coloniales de la ciudad de Campeche presentan daños en fachadas y estructuras, principalmente en los barrios tradicionales de Centro, Santa Lucía, San Román, Guadalupe, San Francisco, La Ermita y Santa Ana, donde el deterioro de los inmuebles representa un riesgo para quienes transitan por sus calles.

Las lluvias, la falta de mantenimiento y el uso de materiales incompatibles con las construcciones antiguas han acelerado el desgaste de muros y recubrimientos, aunque los daños son visibles en el exterior, los más severos están dentro de las viviendas, donde la humedad compromete las condiciones de conservación.

Foto: N+

Al respecto Rosa del Carmen Olvera Salinas, directora general de la Autoridad del Patrimonio Cultural de Campeche, indicó:

"Yo creo que en general todas las fachadas tienen un deterioro, todo tiene que tener un proceso de mantenimiento. Estamos en un clima que es muy corrosivo, tenemos también una humedad relativa muy alta, lluvias intensas, entonces también la intromisión de materiales que entraron con la modernidad y que no son compatibles con los de materiales antiguos".

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El problema también representa un peligro para los peatones, debido al desprendimiento de fragmentos de las fachadas y al posible colapso de partes de las estructuras.

Como lo refiere, Naty Domínguez, una ciudadana de Campeche:

"Y no solamente que se vea feo, hay casas que tienen dos tipos de muros y se caen, el peligro de nosotros, los que pasamos caminando y todo, o sea se puede caer un pedazo".

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Según las cifras más recientes de la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche, más de 600 casas históricas ubicadas en los 7 barrios tradicionales de la capital presentan algún grado de deterioro.

Con información de Gerardo Sánchez.

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