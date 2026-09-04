Más de 600 Trabajadores de la Volkswagen en Puebla Fueron Dados de Baja Temporal

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz de la Volkwagen (Sitiavw), confirmó 611 bajas laborales en la armadora ubicada en el municipio de Cuautlancingo en Puebla, cifra derivada del ajuste en operaciones.

Hugo Tlalpan Luna, Lídr del sindicato, detalló que 542 empleados fueron reubicados para evitar más salidas de personal.

Explicó que durante las negociaciones con los directivos de la compañía propusieron alternativas como retiros voluntarios, capacitación, movimientos internos, cobertura de vacaciones y ausentismo, además de esquemas 4x3, como opciones para conservar plazas.

La representación sindical explicó que el recorte consideró necesidades operativas y redistribución de personal.

El líder sindical Hugo Tlalpan Luna informó que también negoció adelantar dos años el reingreso de trabajadores dados de baja temporalmente, sin embargo, reconoció que la medida dependerá de nuevas vacantes en la empresa en el futuro.

Será el viernes 11 de septiembre cuando los más de 7 mil trabajadores voten la propuesta de aumento global del 10.04% que la empresa ofrece en la negociación salarial y contracutal 2026.

La desaparición de un turno de producción en la armadora alemana de autos instalada en Cuautlancingo, tendrá un impacto de consideración para el estado, en especial, para la capital y la zona metropolitana.

Así lo explicó para N+ Puebla el economista, Anselmó Chavez, quien explicó que en consecuencia habrá un efecto dominó en el sector económico de la entidad.

Además de potenciar la atracción de inversión hacia la industria automotriz eléctrica, el especialista estimó que el impacto global en el producto interno bruto del estado será entre 2 y 3%.

Con información de Saraí Mancilla y Maribel Espinoza

JAPR