Economía

Más de 600 Trabajadores de la Volkswagen en Puebla Fueron Dados de Baja Temporal

La desaparición de un turno de producción en la armadora alemana de autos, tendrá un impacto de consideración para el estado.

Propusieron alternativas como retiros voluntarios, capacitación, y movimientos internos.Propusieron alternativas como retiros voluntarios, capacitación, y movimientos internos. Foto: Planta Armadora Volkswagen

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La eliminación de un turno en Volkswagen Puebla deja 611 trabajadores temporalmente fuera. El impacto económico podría ser significativo.

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