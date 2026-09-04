Economía

'Podríamos No Comerciar con México, pero No Haremos Eso; Respetamos a la Presidenta'

Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump llegan en el marco de la negociación del T-MEC

Donald Trump durante evento en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, el 4 de septimebre 2026.Donald Trump durante evento en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, el 4 de septimebre 2026. Foto: Reuters
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