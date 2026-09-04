'Podríamos No Comerciar con México, pero No Haremos Eso; Respetamos a la Presidenta'

Un nuevo mensaje envió Donald Trump a México: “Podríamos no comerciar” y con ello, dice, se podría evitar un daño anual de 195 mil millones de dólares.

Las advertencias del presidente norteamericano llegan en el marco de la negociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que permite el intercambio comercial libre de aranceles entre los tres países.

México ya ha señalado anteriormente su intención de terminar con el T-MEC y quizá buscar acuerdos bilaterales, aunque actualmente enfrenta una disputa arancelaria con Canadá.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por su parte, ha dicho que nuestro país ha salido bien librado de los embates arancelarios, pues nos encontramos en la mejor posición en comparación con los demás países.

Este viernes, Donald Trump dijo que “perdemos con México 195 mil millones de dólares al año, podríamos no comerciar con México, no tienen nada que nosotros necesitemos”.

Para remarcar su comentario, señaló que México solo tiene “tamales calientes, tomates, un par de cosas, pero básicamente no tiene nada que nos haga falta”.

En cambio, aseguró que en Estados Unidos “tenemos petróleo, lo tenemos todo”.

Sin embargo, aclaró que no quiere dejar de comerciar, “porque nos llevamos muy bien con la presidenta, nos cae bien y la respetamos mucho”.

Pero no dejó la advertencia de lado: “Si no quisiéramos comerciar con México, si no quisiéramos comerciar con Canadá, nos ahorraríamos entre 60 mil y 90 mil millones, simplemente por no comerciar con Canadá”.

Sobre Canadá, dijo que si se terminara la relación comercial ese país se vería “en serios problemas, dejarían de existir, porque, lo repito: realizan el 95% de su actividad comercial con nosotros, así que si digo que no vamos a comerciar con Canadá eso significa que el 95% de su economía se esfuma, no se qué hará”.