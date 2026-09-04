Ataque Armado en Domicilio Deja Dos Muertos en Corregidora, Querétaro

Dos personas perdieron la vida luego de ser atacadas con arma de fuego al interior de un domicilio ubicado en la colonia Jardines de La Negreta, en el municipio de Corregidora.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la madrugada, cuando vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones. Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron del lugar.

Elementos de emergencia acudieron al domicilio tras recibir el reporte a través de la línea 911; sin embargo, los paramédicos únicamente pudieron confirmar que las dos personas ya no contaban con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Corregidora, mientras agentes de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Para localizar a los presuntos responsables, autoridades de Querétaro implementaron un operativo de búsqueda en coordinación con corporaciones de seguridad del estado de Guanajuato, debido a la cercanía con la entidad vecina.