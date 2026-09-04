Seguridad

Ataque Armado en Domicilio Deja Dos Muertos en Corregidora, Querétaro

Los hechos ocurrieron durante la madrugada en un domicilio de la colonia Jardines de La Negreta, donde fueron reportadas detonaciones de arma de fuego.

Dos Personas Mueren Tras Ataque Armado en Jardines de La NegretaDos Personas Mueren Tras Ataque Armado en Jardines de La Negreta. Foto: N+

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Elementos de seguridad acordonaron el sitio y desplegaron un operativo en coordinación con autoridades de Guanajuato para localizar a los presuntos responsables.

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