Detienen Presuntos Delincuentes Aseguran Drogas Armas Cateos Coatzacoalcos Veracruz

Quince presuntos delincuentes fueron detenidos por la Policía Ministerial en dos cateos efectuados en la ciudad de Coatzacoalcos; entre ellos los responsables del ataque armado a un bar ubicado en la zona poniente de la ciudad.

Durante los operativos fueron detenidas 7 personas en Lomas de Barrillas, entre ellos una mujer, y 8 en la colonia 24 de Octubre, donde fue aprehendido un menor de 14 años.

A los presuntos delincuentes se les decomisó droga, armas, cartuchos útiles, equipos celulares, báscula grasera, pipa, mariconeras, una mochila y tres motocicletas. La Fiscalía General del Estado (FGE) los investiga por los hechos violentos en la negociación y por su presunta relación con un grupo delictivo.

Los 13 adultos detenidos fueron puestos a disposición del Fiscal en turno y el menor de edad ante el Fiscal de Responsabilidad Juvenil para que, en próximas horas se desarrolle la audiencia inicial y se defina la situación jurídica de los mismos.