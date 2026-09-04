Seguridad

Detienen Presuntos Delincuentes Aseguran Drogas Armas Cateos Coatzacoalcos Veracruz

Los arrestos ocurrieron en Lomas de Barrillas y la colonia 24 de Octubre; también fueron incautados cartuchos, celulares y diversos objetos.

Catean viviendas y capturan a 15 presuntos delincuentes en CoatzacoalcosCatean viviendas y capturan a 15 presuntos delincuentes en Coatzacoalcos. Foto: Archivo N+

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En Coatzacoalcos, tras cateos realizados por la Policía Ministerial. Se incautaron drogas, armas.

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