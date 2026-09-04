Emiten Ficha de Búsqueda para Localizar a José Luis; Desapareció en Tamiahua

Cuatro días después de haber sido visto por última vez, ha iniciado la búsqueda de José Luis Muñoz Casanova, de 55 años, desaparecido en Tamiahua, municipio localizado en la zona norte del estado de Veracruz.

La última información sobre su paradero se tuvo el pasado lunes 31 de agosto de este año, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Veracruz (CEVB) se encargó de dar a conocer su ficha para solicitar el apoyo de la población.

Se dio a conocer que, como señas particulares, José Luis tiene una cicatriz en uno de sus brazos y lunares en el cuello, así como una mancha a un lado del ojo izquierdo. También se dio a conocer que mide 1.60 metros, es de tez morena y tiene cabello corto crespo.

Las autoridades y sus familiares piden a la población que, en caso de contar con cualquier información que sea determinante para localizar a José Luis, se la comunique a las autoridades correspondientes.