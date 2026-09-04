Desaparecidos

Emiten Ficha de Búsqueda para Localizar a José Luis; Desapareció en Tamiahua

La CEBV dio a conocer información para intentar dar con el paradero de un hombre visto por última vez en la zona norte de la entidad veracruzana.

Emiten Ficha de Búsqueda para Localizar a José Luis; Desapareció en TamiahuaFamiliares de José Luis esperan pronto dar con su paradero. Foto: CEBV

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

José Luis Muñoz Casanova, de 55 años, desapareció en Tamiahua. La CEBV y su familia busca dar con su paradero.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+