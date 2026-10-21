Economía

Posible Huelga ante Rechazo de Propuestas Salariales en Planta Automotriz de Puebla

Durante la asamblea los trabajadores sindicalizados conocieron las dos nuevas propuestas por parte de la armadora alemana ubicada en Cuautlancingo

Sindicato anuncia posible huelga contra Volkswagen de MéxicoAnuncian posible huelga contra planta armadora automotriz en Puebla. Foto: Volkswagen de México

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A horas de una posible huelga en Volkswagen Puebla, el sindicato y la empresa buscan resolver diferencias salariales. Más de 6,000 empleos en riesgo.

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