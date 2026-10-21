Posible Huelga ante Rechazo de Propuestas Salariales en Planta Automotriz de Puebla

En planta de Volkswagen de México ubicada en el municipio de Cuautlancingo, Puebla prevalece la incertidumbre a horas del emplazamiento a huelga.

Durante la asamblea informativa que se llevó a cabo el 20 de octubre, los trabajadores sindicalizados conocieron las dos nuevas propuestas de incremento salarial.

La primera del 7.98% global, 4.0% directo al salario, más 3.98% extra al pago único de 13 mil pesos; la segunda del 7.95%; 4.18% directo al salario, 3.52% al pago único que sería de 11 mil 650 pesos, más 0.25% extra destinado al fondo de ahorro.

Representantes sindicales acudieron al tribunal laboral federal de asuntos colectivos en la búsqueda de soluciones.

Cabe destacar que el emplazamiento de huelga vence este jueves 22 de octubre, a las 11:00 horas, y en caso de no llegar a un acuerdo, se detendría los trabajos en la planta armadora alemana.

Dicho paro afectaría directamente a más de seis mil trabajadores sindicalizados y pondría en riesgo miles de empleos de proveedores, a parte de afectar la economía poblana.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) y la empresa tienen menos de 24 horas para resolver sus diferencias en cuanto al salario y contratos antes de que termine el plazo de huelga y llegue afectar el bolsillo de varias familias mexicanas.

Aplazan asambleas a un día de la huelga programada contra la planta automotriz. Foto: SITIAVW

El SITIAVW también dio a conocer a través de un comunicado que las asambleas programadas para este miércoles 21 de octubre serán repogramadas debido a que la Comisión Revisora deberá acudir al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos para dar seguimiento al proceso de negociación colectiva.

Las nuevas fechas se darán a conocer a través de la representación sindical y los canales oficiales del Comité Ejecutivo.

Con información de N+

MCS