Los Cobros Digitales en México Presentan Desafíos ante la Exigencia de Efectivo

La tarde del martes 20 de octubre el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, y será enviada al Ejecutivo para su publicación.

No obstante, un gran número de trámites exigen solo efectivo, desde la compra y recarga de tarjetas de movilidad en la nueva estación del Tren Insurgente en Santa Fe hasta algunas casetas de peaje.

Uno de los primeros métodos de pago que se busca digitalizar por completo en México es en las casetas de peaje, a través del uso de TAG que se acepta en buena parte de la red carretera. En el Estado de México, hay muchas que no tienen habilitado este método.

Al respecto, Eloísa Félix, usuaria de autopistas indicó: "No todos tenemos la facilidad de traer la aplicación para cargarle al TAG, o no todos usamos el TAG".

La implementación paulatina inició en agosto pasado en la red carretera federal. Aun así, muchos usuarios afirman que prefieren seguir usando efectivo porque, dicen, es más seguro y rápido.

“A mí me ha sucedido que uso el TAG, me tengo que regresar, aventarme de reversa, es complicado, creo que necesitan más eficiencia para el control del TAG”, aseguró Eloísa.

Por su parte, Israel Chávez, un transportista, indicó: “Nos quita mucho tiempo a nosotros como transporte el pasar por las casetas”.

Otro caso de la necesidad del uso de efectivo es al viajar en el Tren Interurbano el Insurgente, que conecta a Toluca con la CDMX por la zona de Santa Fe, donde puede usarse la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) en formato físico o un boleto con código QR, pero para adquirirlos o recargar la tarjeta en las máquinas solo se admiten pagos en efectivo.

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Aldo Catalán, un usuario de Tren Interurbano, señaló: “A veces no cargamos mucho efectivo por alguna circunstancia y ya llegamos a la taquilla creyendo que podemos cargar con tarjeta y no es así, qué lástima que el Tren Interurbano que conecta dos capitales no se pueda hacer un pago con tarjeta, lamentablemente”.

Además, los usuarios tienen que estar atentos, porque si se pasan de la estación en la que deben bajarse tienen que salir y volver a pagar o se arriesgan a ser sancionados con un cobro de 100 pesos.

Desde hace más de cinco años, la Ciudad de México ha hecho inversiones millonarias para estandarizar el uso de tarjeta multimodal para pagar en Metrobús, Metro, Cablebús y algunos transportes concesionados.

Cecilia Rivera, usuaria del Metro, aseguró: “Es más recomendable recargarle aquí porque ya en automático no te estás formando ni nada, ya le pones tú lo que realmente necesitas para tus viajes”.

Los métodos de recarga siguen dependiendo de un buen funcionamiento y la gente prefiere pagar con monedas y billetes.

Usuarios del Metrobús indican que existen máquinas con fallas, como lo refiere Rosi: “Me ha pasado que en las máquinas no funciona el apartado para meter la tarjeta, no lee la tarjeta, no te hace el cobro”.

El Metro afirma que también puede pagarse el pasaje con tarjeta bancaria y además se puede descargar la aplicación en el celular para poder pagar de forma digital y que si se presentan fallas o se desean hacer reclamos, se puede acudir a los módulos de atención en estaciones.

María Rosario Granados Pineda, gerente de atención al usuario del Metro, explicó: “Esta información la pueden consultar en la página del Metro, donde con mucho gusto les damos toda la información”.

Con información de Dafne Mora, Víctor Olvera y Adrián Tinoco.

LECQ