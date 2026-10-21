Economía

Los Cobros Digitales en México Presentan Desafíos ante la Exigencia de Efectivo

El pago de casetas en carreteras es uno de los ejemplos de los retos que aún hay para evitar el uso de dinero físico en el país

Caseta de Peaje en Autopista del Sol.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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