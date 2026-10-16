Tras el rechazo de los trabajadores de Volkswagen de México a la propuesta de incremento salarial global del 13.16 por ciento, la Secretaría del Trabajo Federal y el sector empresarial llamaron a privilegiar el diálogo para alcanzar un acuerdo.

Cabe destacar que 5 mil 608 trabajadores ejercieron su voto, lo que representa una participación del 90.3%. De los votos emitidos, 3 mil 135 fueron en contra de la propuesta, 2 mil 452 a favor y 21 nulos.

La Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informaron que acompañarán a las partes para facilitar una solución conjunta, respetando la decisión de los trabajadores, expresada mediante el voto libre, directo y secreto.

Por su parte, Coparmex Puebla advirtió que una eventual suspensión de actividades podría repercutir no solo en la armadora, sino también en sus proveedores, pequeñas y medianas empresas, así como en las familias que dependen de la industria automotriz.

El organismo empresarial subrayó que los derechos laborales y la viabilidad de las empresas deben fortalecerse mutuamente, por lo que llamó a agotar las vías de entendimiento.

El reto ahora será retomar las negociaciones y evitar que el conflicto escale, con posibles afectaciones al empleo y a la economía poblana.

La planta automotriz ubicada en el municipio de Cuautlancingo, así como la sede sindical de la colonia Aquiles Serdán en la ciudad de Puebla, se mantuvieron en extrema calma a pesar de haberse difundido los resultados de la consulta realizada a los trabajadores de la empresa, la cual dio como resultado el rechazo del convenio de revisión contractual.

Asimismo durante la noche, la parte patronal -a través de un comunicado-, aclaró que el resultado de esta votación no significa la suspensión inmediata de actividades y señaló que en caso que la representación sindical decidiera avanzar con su emplazamiento a huelga, sólo podría hacerlo a partir de las 11:00 horas del 22 de octubre.

Comunicado tras rechazo de propuesta de incremento salarial. Foto: Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Hasta entonces, las actividades en la planta se mantienen con normalidad, esto significa que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ha dado inicio la etapa de prehuelga, por lo que una vez que la consulta a la base trabajadora sea validada por la autoridad laboral, será esta misma la responsable de hacer llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento a huelga para que la partes en conflicto realicen sus trámites correspondientes.

El centro de conciliación competente deberá intervenir para citar a los representantes de ambas partes y dar inicio a una nueva ronda de negociaciones y pláticas conciliatorias para tratar de llegar a un nuevo convenio que los beneficie y así conjurar la huelga.

Con información de N+

MCS