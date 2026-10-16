Economía

Llaman a Retomar el Diálogo entre Trabajadores y Planta Automotriz en Puebla

Luego del rechazo a la propuesta de incremento salarial global, el centro de conciliación citará a ambas partes para una nueva ronda de negociaciones

STPS y CFCRL buscan diálogo ente trabajadores y Volkswagen de México.Autoridades federales buscan diálogo ente trabajadores y Volkswagen de México. Foto: N+

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Con 90.3% de participación, empleados de VW México dicen no al aumento salarial. La conciliación es clave para evitar impacto en la economía de Puebla.

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