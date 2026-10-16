¿El SAT No Cobrará ISR en Aguinaldo 2026? Estas Personas Reciben su Pago Libre de Impuestos

El impuesto sobre el aguinaldo es una retención que le aplican a millones de trabajadores en México y que no les permite gozar al 100 por ciento de dicho derecho, pero en las últimas horas muchos se quedaron con la duda de si el Impuesto Sobre la Renta (ISR) ya no va a ser cobrado en 2026, por eso acá te decimos quiénes van a recibir esta prestación libre de gravamen.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el órgano encargado de descontar lo correspondiente de ISR al aguinaldo de cada trabajador en México, por eso en una nota ya te dijimos cómo saber cuánto te toca cobrar en 2026 de dicha prestación, pues el monto varía según tu salario y el porcentaje que recibes, según lo estipulado en tu contrato laboral.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ley del Impuesto Sobre la Renta: límites para Combatir Evasión Fiscal

La duda de muchas personas nació durante la aprobación de la reforma a la Ley de Impuestos Sobre la Renta en 2027 en la Cámara de Diputados, pues sobre la mesa se puso la propuesta de eliminar el cobro de ISR en el aguinaldo 2026, con el objetivo de que las personas recibieran de forma íntegra ese dinero.

Dicha iniciativa fue rechazada por la mayoría de los legisladores y eso significa que se mantiene la retención del ISR sobre el pago de aguinaldo, al menos para este año.

¿Qué trabajadores reciben aguinaldo 2026 libre de ISR?

Las personas que van a cobrar su prestación de forma íntegra en 2026 son todas las que su pago no rebase los 3,519.30 pesos, que es el monto límite exento de ISR.

Para saber si te toca aguinaldo exento de impuestos este año, lo que debes hacer es saber cuál es tu salario diario, el tiempo que llevas trabajando en la empresa y los días que te tocan de prestación (por ley son 15 como mínimo). De ahí sigue la fórmula Aguinaldo = (Salario diario) x (Días de aguinaldo que te corresponden).

Por ejemplo, realizando la operación con el salario diario mínimo de 315.04 pesos, esta cifra se debe multiplicar por 15, que son los días por ley. El resultado es de 4 mil 725 pesos y ese sería el monto que te corresponde, aunque excede el límite exento. En caso de que tu contrato establezca más días de aguinaldo, ajusta la fórmula según corresponda.

Si llevas trabajado menos de un año, el cálculo cambia con el dato del tiempo laborado. En ese caso, la manera de calcularlo es:

Aguinaldo proporcional = (Salario diario) x 15 x (Días trabajados / 365)

AO