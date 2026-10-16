Economía

¿El SAT No Cobrará ISR en Aguinaldo 2026? Estas Personas Reciben su Pago Libre de Impuestos

Se presentó una propuesta para eliminar el cobro de ISR sobre el aguinaldo de los trabajadores en México y ya se dio una resolución.

El SAT no cobra ISR en aguinaldo 2026 qué trabajadores reciben su pago libre de impuestos en MéxicoEl ISR en el aguinaldo 2026 está exento para muchos trabajadores en México. Foto: Cuartoscuro
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