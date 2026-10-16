Continúa la Búsqueda de Mujer Arrastrada por Corriente en Maneadero en Ensenada, BC

Los tres niveles de gobierno mantienen un operativo permanente de búsqueda para dar con el paradero de Rosa Linda Olivera Almazán, de 23 años de edad, quien fue arrastrada por una fuerte corriente de agua generada por las precipitaciones del ciclón ‘Rachel’ en la delegación de Maneadero.

La joven desapareció la tarde del pasado 10 de octubre en las inmediaciones de la colonia Lomas de Mendoza, cuando fue sorprendida por una corriente de agua que bajó con fuerza por la zona.

Como parte del operativo de rescate, la Secretaría de Marina (SEMAR) desplegó brigadas con elementos de Infantería de Marina, binomios caninos especializados en búsqueda de personas y embarcaciones ligeras.

Las labores de rastreo se realizan de manera terrestre y acuática a lo largo de un extenso perímetro, abarcando desde las inmediaciones del Puente Oaxaca hasta la desembocadura del arroyo El Pípila y la zona de Estero Beach.

JMR