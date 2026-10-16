Desaparecidos

Continúa la Búsqueda de Mujer Arrastrada por Corriente en Maneadero en Ensenada, BC

Fuerzas de los tres niveles de gobierno mantienen un operativo por tierra y agua para localizar a Rosa Linda Olivera Almazán, de 23 años

Continúa la Búsqueda de Mujer Arrastrada por Corriente en Maneadero en Ensenada, BCContinúa la Búsqueda de Mujer Arrastrada por Corriente en Maneadero en Ensenada, BC | Foto: N+
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