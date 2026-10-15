Sociedad

‘Rachel’ Deja Daños en Planta Desalinizadora y Cuartel Militar en Ensenada, BC

Las inundaciones provocadas por el ciclón post-tropical dañaron equipos de bombeo y a su vez, confirmaron daños estructurales en El Ciprés

Instalaciones de la Planta Desalinizadora de EnsenadaInstalaciones de la Planta Desalinizadora de Ensenada | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+