‘Rachel’ Deja Daños en Planta Desalinizadora y Cuartel Militar en Ensenada, BC

El paso del ciclón post-tropical ‘Rachel’ por Ensenada causó severas afectaciones a la infraestructura del municipio, provocando la salida de operación de la Planta Desalinizadora y graves daños por inundación en las instalaciones del Cuartel Militar El Ciprés.

Las intensas lluvias e inundaciones inundaron el cuarto de máquinas y el sistema de filtrado de la planta desalinizadora, dejando fuera de servicio los equipos de bombeo clave para la distribución del recurso hídrico. Ante el desabasto, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) activó un programa emergente de abastecimiento mediante pipas.

Por otro lado, autoridades militares confirmaron pérdidas de consideración dentro del Cuartel El Ciprés, donde la acumulación masiva de agua pluvial provocó daños estructurales en áreas operativas y en el Hospital Militar, por lo que realizaron la evacuación de emergencia de familias que residían en las Unidades Habitacionales Militares del recinto.

Autoridades gubernamentales y cuerpos de rescate mantienen operativos permanentes en la zona urbana y suburbana para restablecer los servicios básicos y evaluar la totalidad de los daños materiales dejados por la tormenta.

Daños en las inmediaciones del Cuartel Militar de Ensenada | Foto: N+

JMR