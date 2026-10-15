Marina Despliega Brigadas Terrestres y Equipo Acuático para Buscar Desaparecidos en Ensenada, BC

La Secretaría de Marina reforzó las labores de búsqueda de personas no localizadas en Maneadero, Ensenada, mediante un operativo terrestre y acuático coordinado con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal de Tijuana.

Como parte del Plan Marina, en su fase de auxilio, la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Ensenada desplegó una embarcación tipo Defender, una moto acuática y un kayak para continuar el rastreo en las inmediaciones de la lengüeta del Estero Beach.

De manera paralela, la Segunda Zona Naval desplegó la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE), integrada por elementos de Infantería de Marina especializados en búsqueda y rescate urbano (USAR), así como binomios caninos.

Las labores terrestres se desarrollan en las inmediaciones del puente Oaxaca hasta la desembocadura del arroyo El Pípila, en Maneadero, con el objetivo de continuar y ampliar la búsqueda de las personas que permanecen sin ser localizadas.

APG