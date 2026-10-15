Desaparecidos

Marina Despliega Brigadas Terrestres y Equipo Acuático para Buscar Desaparecidos en Ensenada, BC

El operativo incluye embarcaciones, moto acuática, kayak, personal especializado y binomios caninos para ampliar el rastreo

Marina Despliega Brigadas Terrestres y Equipo Acuático para Buscar Desaparecidos en Ensenada, BCMarina Despliega Brigadas Terrestres y Equipo Acuático para Buscar Desaparecidos en Ensenada, BC | Foto: MARINA

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