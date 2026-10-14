Alcaldesa de Ensenada Solicita Declaratoria de Desastre por Daños Causados por Rachel

La alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, firmó una solicitud de declaratoria de desastre natural para gestionar recursos extraordinarios destinados a la recuperación del municipio tras las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Rachel.

La presidenta municipal expresó su solidaridad con las familias que sufrieron pérdidas humanas y materiales, y solicitó el respaldo de los gobiernos estatal y federal para atender a las personas damnificadas y rehabilitar las zonas afectadas.

“Hay familias que han perdido a sus seres queridos, otras que vieron cómo el agua se llevaba sus hogares y el patrimonio construido durante años de esfuerzo. A todas ellas quiero decirles que no están solas, que cuentan con nosotros y que seguiremos trabajando para ayudarlas a salir adelante”, expresó.

Agatón Muñiz indicó que pidió a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda intervenir ante el Gobierno de México para gestionar apoyos destinados a la rehabilitación de viviendas, vialidades e infraestructura pública.

La solicitud documenta los daños registrados los días 10 y 11 de octubre por lluvias severas, inundaciones, fuertes vientos y deslaves, así como la pérdida de viviendas y los riesgos derivados de derrumbes.

La alcaldesa señaló que la magnitud de las afectaciones supera la capacidad financiera y operativa del municipio para atenderlas en su totalidad, por lo que consideró necesario sumar recursos y capacidades de los gobiernos estatal y federal.

Mientras avanza el procedimiento, las dependencias municipales mantienen trabajos de limpieza, desazolve, atención a familias damnificadas y evaluación de daños en las comunidades afectadas. La Coordinación Municipal de Protección Civil dará seguimiento a la solicitud y atenderá los requerimientos de información de las instancias correspondientes.

Finalmente, la presidenta municipal reiteró que las acciones de recuperación continuarán con prioridad en las familias que enfrentan las mayores pérdidas.

APG