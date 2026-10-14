Sociedad

Alcaldesa de Ensenada Solicita Declaratoria de Desastre por Daños Causados por Rachel

La solicitud contempla afectaciones en viviendas, vialidades e infraestructura pública, además de riesgos por derrumbes e inundaciones.

Alcaldesa de Ensenada Solicita Declaratoria de Desastre por Daños Causados por RachelAlcaldesa de Ensenada Solicita Declaratoria de Desastre por Daños Causados por Rachel | Foto: N+

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