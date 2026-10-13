Suman Siete Muertos y Tres Personas Desaparecidas en Baja California tras Tormenta Rachel

El paso de la tormenta tropical Rachel por Baja California ha dejado siete personas sin vida, tres desaparecidas y un menor localizado con vida, de acuerdo con el saldo actualizado de los casos reportados tras las lluvias y el desbordamiento de arroyos en el estado.

La mayor parte de las labores de búsqueda se concentran en Ensenada, donde las corrientes de agua arrastraron a integrantes de familias que quedaron atrapadas durante las inundaciones. Las autoridades mantienen operativos para localizar a las personas que continúan sin ser encontradas.

Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro integrantes de una familia localizada en la zona de Maneadero: Ivonne Regina Terán Burgos, de 13 años; Ericka Ivonne Burgos Terán, de 35; Silvia Lucero Burgos Terán, de 30, y Aarón Vega Burgos, de 4 años.

De acuerdo con la información oficial, Ivonne Regina fue localizada sin vida el domingo 11 de octubre, mientras que los cuerpos de Ericka Ivonne, Silvia Lucero y Aarón fueron encontrados el lunes 12 de octubre, durante las labores de búsqueda y rescate.

También fueron localizadas otras tres personas sin vida: Gael “N”, de 14 años; Keyla “N”, de 30 años y Valentín “N”, de 51 años.

Esta mañana se localizó con vida a Leonel “N”, de 10 años de edad, quien se encontraba desaparecido. El menor fue encontrado en las inmediaciones de un arroyo, cerca del rancho Cárdenas.

Hasta el momento las personas que no han sido localizadas son: Rosa María “N”, de 42 años; Luis Fernando “N”, de 17 años y Rosalinda “N”, de 23 años.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las diligencias correspondientes.

Este saldo podrá actualizarse conforme las autoridades confirmen nuevos hallazgos o cambios en el número de personas localizadas y desaparecidas.

APG