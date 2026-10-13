Accidentes

Suman Siete Muertos y Tres Personas Desaparecidas en Baja California tras Tormenta Rachel

Las labores de búsqueda continúan en Ensenada, autoridades investigan si un cuerpo localizado en Maneadero corresponde a otro caso relacionado con las lluvias

Tormenta Rachel Deja Siete Muertos y Tres Personas Desaparecidas en Baja CaliforniaTormenta Rachel Deja Siete Muertos y Tres Personas Desaparecidas en Baja California | Foto: N+

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