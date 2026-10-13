Localizan Sin Vida a Cuatro Personas de una Familia Tras Tormenta Rachel en Ensenada

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron localizadas sin vida en la zona de Maneadero, en Ensenada, durante las labores de búsqueda y rescate desplegadas tras las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Rachel.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida el lunes 12 de octubre, las víctimas fueron identificadas como Ivonne Regina Terán Burgos, de 13 años; Ericka Ivonne Burgos Terán, de 35; Silvia Lucero Burgos Terán, de 30, y Aarón Vega Burgos, de 4 años.

La información oficial señala que Ivonne Regina fue localizada el domingo 11 de octubre, mientras que Ericka Ivonne, Silvia Lucero y Aarón fueron encontrados sin vida el lunes 12 de octubre.

Las labores de búsqueda y rescate continúan de manera coordinada entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y fuerzas federales.

La Fiscalía General del Estado mantiene la atención de estos hechos en el ámbito de sus atribuciones.

APG