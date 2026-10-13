Accidentes

Localizan Sin Vida a Cuatro Personas de una Familia Tras Tormenta Rachel en Ensenada

Las víctimas, de 4, 13, 30 y 35 años, fueron encontradas durante los operativos realizados en la zona de Maneadero

Localizan Sin Vida a Cuatro Personas de una Familia Tras Tormenta Rachel en EnsenadaLocalizan Sin Vida a Cuatro Personas de una Familia Tras Tormenta Rachel en Ensenada | Foto: FGE

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