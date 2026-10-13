Sociedad

Tijuana Envía Personal para Búsqueda de Personas Desaparecidas en Ensenada tras Rachel

El equipo municipal se integrará a las labores de localización de personas reportadas como desaparecidas tras las afectaciones por las lluvias

Tijuana Envía Personal para Búsqueda de Personas Desaparecidas en Ensenada tras RachelTijuana Envía Personal para Búsqueda de Personas Desaparecidas en Ensenada tras Rachel | Foto: SSSPCM

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