Tijuana Envía Personal para Búsqueda de Personas Desaparecidas en Ensenada tras Rachel

Personal especializado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana se trasladó a Ensenada para apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas tras el paso de la tormenta tropical Rachel.

La comisión, integrada por elementos de la Unidad K9, la Célula de Búsqueda y el Cuerpo de Bomberos, salió la tarde del lunes 12 de octubre para coordinarse con autoridades locales, estatales y federales en las labores de localización.

De acuerdo con la SSPCM, el equipo permanecerá en Ensenada durante el tiempo que sea necesario. Su participación busca reforzar las tareas operativas en las zonas afectadas mediante binomios caninos y personal capacitado en búsqueda, rescate y atención de emergencias.

La dependencia informó que la movilización se realizó por instrucciones del presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, y que los trabajos de búsqueda se llevan a cabo de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno desde el domingo 11 de octubre.

El titular de la SSPCM, José Alejandro Avilés Amezcua, reconoció la disposición y el profesionalismo de los elementos que participarán en las labores de apoyo a las familias afectadas.

APG