Buscan a Cuatro Integrantes de Familia Desaparecida por Lluvias en El Pípila, Ensenada

Cuatro integrantes de una familia permanecen sin localizar tras las fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel en la zona de El Pípila, en la delegación Maneadero, Ensenada. Las labores de búsqueda continúan con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Este caso es independiente de la desaparición de tres personas en la colonia Lomas de Mendoza, en San Francisquito, donde también se mantienen operativos para localizar a integrantes de una familia arrastrada por la corriente durante la contingencia.

De acuerdo con información preliminar, el reporte inicial en El Pípila involucraba a cinco integrantes de una familia, entre ellos tres menores de edad, cuyo paradero se desconocía después de las lluvias registradas en la zona.

Las cuatro personas que continúan sin ser localizadas son Ivón ‘N’, de 35 años; Silvia ‘N’, de 30 años; Gael ‘N’, de 14 años, y Arón ‘N’, de cuatro años.

Durante este domingo 11 de octubre, personal de Bomberos recuperó el cuerpo de una menor de edad en las inmediaciones de La Bufadora. Las autoridades investigan si el hallazgo podría estar relacionado con este caso. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de establecer la identidad de la menor y determinar las circunstancias de los hechos mediante las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, las corporaciones mantienen las labores de búsqueda y coordinación interinstitucional para localizar a las cuatro personas, en el contexto de las emergencias ocasionadas por Rachel en el municipio.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar transitar por arroyos, cauces y zonas de riesgo, mantenerse informada mediante los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.