Autoridades advierten sobre la llegada de la Primera Tormenta Invernal en la República Mexicana la cual alcanzará a diferentes estados, entre ellos Puebla; En N+ te decimos las recomendaciones emitidas y ....

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNCP), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhortó a la población a extremar precauciones ante el pronóstico de intensas lluvias y la posible caída de nieve o aguanieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se pronostican lluvias puntuales torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán; mientras que en Guanajuato, Estado de México y Guerrero se prevén intensas.

En tanto a las regiones del norte, noreste, centro, sur y sureste del país, en donde va incluido el estado de Puebla, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, por lo que es importante tomar precauciones.

Además, se estima que baje la temperatura y que durante la noche de este 27 de noviembre se extienda al territorio poblano la caída de nieve o aguanieve pronosticada en zonas montañosas; esto incluye a los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, regiones que están por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel de mar.

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Asimismo, es importante mantenerse abrigados por la masa de aire ártico impulsado por el Frente Frío número 8, el cual se sumará al pronóstico de viento de componente norte con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz.

Entre las recomendaciones se encuentra el utilizar ropa abrigadora en varias capas, cubrir cabeza, manos y pies para prevenir enfermedades; es importante que durante esta temporada no olviden cuidar a los niños, niñas y personas de la tercera edad.

Ante la posible caída de lluvias torrenciales es importante priorizar su seguridad y elegir rutas alternas, mantenerse alejada de ríos, arroyos y zonas inundadas, y planificar sus traslados considerando las condiciones meteorológicas, recordando que la fuerza del agua puede arrastrar personas y automóviles.

Previo a las tormentas, también es importante mantener libres de basura coladeras y desagües, identificar las zonas de menor riesgo y ubicar los refugios temporales habilitados por las autoridades. Quienes habitan en laderas, barrancas o zonas susceptibles a deslaves deben permanecer atentos a señales como grietas en el terreno, inclinación de árboles, postes o muros, así como escurrimientos inusuales.

Con información de N+

MCS