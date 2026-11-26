Horas antes del inicio del festival de música que se llevará a cabo en el Forum Cholula de Puebla, es importante tomar en cuenta las condiciones del clima para la tarde y noche del sábado.

El Tecate Comuna 2026 se llevará acabo en el municipio de San Andrés Cholula, el próximo 28 de noviembre, y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será necesario prevenirse por posibles precipitaciones y clima frío.

De acuerdo con el pronóstico del clima, existe una probabilidad del 70% para el fin de semana, y una temperatura mínima de hasta 9 grados celcius, derivado de los efectos del Frente Frío número 8.

La recomendación es prevenirse con ropa impermeable, y prendas de abrigo, así como calzado cerrado de material que no se deteriore con la lluvia y posible lodo.

A partir de las 12 del día y hasta las 6 de la tarde del sábado, se esperan lluvias intermitentes; en ese horario se presentarán bandas teloneras, por lo que es importante prevenirse.

Por otra parte, a partir de las 7 de la tarde y hasta la media noche, será mínima la probabilidad de lluvia, sin embargo, el ambiente será fresco después de las precipitaciones y un marcado descenso en la temperatura, por lo que es importante llevar chamarra o suéter.

Con información de N+

JAPR