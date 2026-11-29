La posibilidad de recibir una segunda parte del aguinaldo en 2026 genera dudas entre trabajadores en México, especialmente entre quienes esperan un pago adicional antes de terminar el año.

Sin embargo, es importante aclarar que no existe una obligación general para que las empresas paguen dos partes del aguinaldo. La Ley Federal del Trabajo establece el derecho a recibir esta prestación anual, pero no contempla un segundo aguinaldo obligatorio para todos los trabajadores.

No obstante, sí hay personas que recibirán una segunda exhibición durante este cierre de año, y entre ellas se encuentran las personas pensionadas y jubiladas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿Quiénes recibirán la segunda parte del aguinaldo 2026?

Millones de pensionados y jubilados del ISSSTE reciben en estos días la segunda exhibición de su aguinaldo correspondiente a 2026. El pago, equivalente a 20 días de su cuota pensionaria, completa una prestación de hasta 40 días y se realiza principalmente el viernes 4 de diciembre de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial del Instituto, el depósito se realizará por separado de la nómina ordinaria de pensiones. Con ello, los beneficiarios completarán el pago de esta prestación correspondiente al año.

Por otra parte, los trabajadores de la Administración Pública Federal también tienen derecho a recibir aguinaldo conforme a su régimen laboral. Para quienes están sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la prestación puede dividirse en dos exhibiciones: una antes del 15 de diciembre de 2026 y la segunda a más tardar el 15 de enero de 2027.

En el caso de los empleados del sector privado, la situación es diferente. La Ley Federal del Trabajo no establece dos pagos obligatorios, sino una prestación anual que debe cubrirse antes del 20 de diciembre.

El monto mínimo equivale a 15 días de salario para quienes hayan trabajado durante todo el año. Si el trabajador lleva menos tiempo en la empresa, tiene derecho al pago proporcional.

Por lo tanto, si una empresa decide dividir el aguinaldo en dos depósitos, deberá respetar el monto total correspondiente y el plazo legal.

¿Qué deben hacer los beneficiarios?

Las personas pensionadas del ISSSTE pueden revisar sus cuentas bancarias el 4 de diciembre para verificar el depósito de la segunda exhibición.

En conclusión, la segunda parte del aguinaldo 2026 sí está contemplada para determinados grupos, pero no representa un pago adicional universal. La fecha y el monto dependen del régimen laboral o de pensión al que pertenezca cada persona.

TLS