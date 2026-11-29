La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz dio a conocer las condiciones climatológicas para los siguientes días, en los cuales se prevé la llegada de un nuevo Frente Frío que provocará una vaguada con eje al noroeste del Golfo de México.

En el estado de Veracruz se espera una serie de efectos causados por dicho fenómeno climatológico, mayormente en las regiones montañosas de la entidad y zonas más altas.

Para el domingo 29 de noviembre se pronostica probabilidad para neblinas, nieblas, lloviznas y lluvias en cuencas del centro y sectores del sur del estado, acumulados de 5 a 20 milímetros. Se espera viento fijándose al norte por la tarde-noche de 40 a 55 km/h y rachas de 70 a 85 km/h en la costa central.

En cuestiones de temperatura, el pronóstico muestra que habrá un ambiente que va de templado a frío durante el mediodía y de frío a muy frío en la noche, con probabilidad en las zonas más altas de la entidad veracruzana.

El lunes 30 se espera la probabilidad de lluvias y posibles tormentas dispersas en regiones montañosas del centro y sectores de las cuencas del sur con acumulados que van de 5 a 20 milímetros y máximos de 20 a 50 milímetros.

Se prevé viento del Norte de 40 a 55 km/h, con rachas de 65 a 75 km/h en la costa central y sur, y de 50 a 65 km/h en la costa norte, decreciendo por la tarde-noche, con un ambiente diurno fresco con la noche fría y probabilidad de heladas en las zonas altas.

Para el próximo martes primero de diciembre, el boletín muestra una disminución en la probabilidad de lluvias; sin embargo, son posibles eventos ligeros en la región de Los Tuxtlas y de la zona Coatzacoalcos-Tonalá.

Se espera viento del Sureste, Este y Noreste de 20 a 30 km/h con rachas eventuales en zonas costeras y un ambiente diurno de templado a fresco por la noche a madrugada fría con probabilidad de heladas en zonas altas.