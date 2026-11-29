Nos acercamos al final de la temporada en la primera división del futbol mexicano, por esa razón acá te decimos quién pasó a las semifinales de la Liga MX Apertura 2026 y cómo quedaron los partidos de la Liguilla, conforme se jueguen los cuartos de final de vuelta.

Los equipos semifinalistas del Torneo Apertura 2026 los conoceremos este sábado 28 y domingo 29 de noviembre, donde Chivas busca la victoria en su casa, el América depende de sí mismo para mantenerse con vida y Cruz Azul ya cuenta con pie y medio en la antesala de la final de la Liga MX.

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¿Quiénes pasó a Semifinales de la Liga MX 2026? Equipos clasificados al momento

Para saber quiénes pasaron a semifinales de la Liguilla Liga MX 2026, lo primero que debemos ver son los resultados de los partidos de vuelta de cuartos de final y el marcador global de cada encuentro. Para saber los detalles, a continuación te dejamos cómo quedaron los juegos:

Atlas 0-2 Toluca Marcador Global al momento (por jugarse la vuelta). América 0-0 Monterrey Marcador Global al momento (por jugarse la vuelta). Chivas 1-2 Pachuca Marcador Global al momento (por jugarse la vuelta). Cruz Azul 4-0 León Marcador Global al momento (por jugarse la vuelta).

Con esta información y los resultados al momento, los equipos que jugarán las Semifinales, a falta de que se disputen los cuartos de final de vuelta son los siguientes:

Toluca.

América.

Pachuca.

Cruz Azul.

¿Cómo quedan las Semifinales de la Liga MX 2026? Posibles partidos

Si quieres saber cómo quedó la Liguilla y los partidos de semifinal de la Liga MX, a continuación te dejamos quiénes se enfrentan en la antesala de la gran final:

Cruz Azul vs Pachuca (por ahora).

América vs Toluca (por ahora).

Será hasta la noche del domingo 29 de noviembre cuándo sepamos de forma oficial quién pasó y cómo quedaron las semifinales de la Liguilla Liga MX 2026, con los equipos clasificados y los partidos confirmados.

AO