El chofer de un camión de carga que intentó ganarle el paso al tren en San Miguel de Allende fue impactado por la pesada unidad en el cruce del camino a la Cieneguita o salida a Guanajuato.

Esto provocó que el tráfico se viera afectado por horas, donde elementos de varias corporaciones al acudir vieron que el conductor del camión salió ileso del accidente, aun así fue valorado por los paramédicos.

En el lugar, elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad de San Miguel de Allende apoyaron a dar indicaciones a automovilistas, mientras realizaban los trabajos para despejar y limpiar la zona.

Después de un par de horas, la misma dependencia de Seguridad informó que la circulación vehicular en este tramo fue reabierta.