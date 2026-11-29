El cuerpo de una persona envuelto en una cobija gris y maniatado fue localizado en un predio ubicado en el cruce de las calles Atlas y Antillas, en la colonia Rincones de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Fueron vecinos del sector quienes reportaron el hallazgo a las autoridades. Algunos residentes señalaron que durante la madrugada escucharon al menos dos detonaciones de arma de fuego.

El terreno donde fue encontrado el cuerpo presenta acumulación de basura y escombro, y se encuentra entre una empresa maquiladora y un parque.

En el sitio también fueron encontrados casquillos de arma de fuego, los cuales quedaron como indicios para las investigaciones correspondientes.

Vecinos indicaron que el punto carece de alumbrado público, por lo que permanece en condiciones de poca visibilidad durante la noche.

Hasta el momento se desconoce el sexo de la víctima. Las autoridades deberán determinar su identidad y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal, personal de Criminalística y efectivos del Ejército Mexicano, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

PT