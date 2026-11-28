Un hombre que caminaba por las calles de San Martín de Camargo, en Celaya, Guanajuato, fue detenido después que quiso darse a la fuga con más de 600 dosis de envoltorios de droga que llevaba en una mochila.

Durante un patrullaje de rutina por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), los uniformados lograron ver como un hombre caminaba con una mochila de forma sospechosa, lo que les llamó la atención.

El hombre al ver a los elementos de Seguridad intentó correr, pero las autoridades lograron detenerlo metros más adelante, donde le realizaron una inspección y le aseguraron en su mochila varios envoltorios.

Esta contenía una bolsa de plástico con hierba verde con características similares a la marihuana. La sustancia asegurada tenía un peso aproximado de 645 gramos, equivalente a 645 dosis.

El detenido fue identificado como Guillermo “N”, de 23 años, originario de la comunidad de Neutla, municipio de Comonfort, y con domicilio en San Martín de Camargo, Celaya.