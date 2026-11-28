Un incidente se registró durante la mañana del pasado viernes 27 de noviembre, en la colonia Cañón del Padre, donde elementos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana, acudieron para sofocar el incendio de un vehículo eléctrico. Aunque el automóvil sufrió daños totales a causa del fuego, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Más tarde, en el fraccionamiento Hacienda de las Delicias, los cuerpos de emergencia atendieron el reporte de una persona lesionada tras sufrir una caída. Al arribar al sitio, los primeros respondientes localizaron a un hombre de aproximadamente 40 años de edad que había caído desde una altura de 20 metros; tras ser valorado por paramédicos de la Cruz Roja Tijuana, fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Finalmente, durante la tarde del viernes, elementos de Bomberos llevaron a cabo un rescate en zona agreste en el área de Pontevedra, donde auxiliaron a un hombre de 41 años de edad que se encontraba atrapado en una zona cerril. Tras lograr ponerlo a salvo, el ciudadano fue trasladado a un hospital por personal de la Cruz Roja para recibir atención médica.

JMR