Un presunto artefacto explosivo fue localizado detrás de una iglesia ubicada sobre la calle Cañón del Padre, en la colonia Murua Oriente de Tijuana, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y el desalojo preventivo de habitantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue notificado pasado el mediodía de este viernes 27 de noviembre. En el lugar, sobre el área de hierba, se observó un objeto identificado preliminarmente como un cohete de calibre 81 milímetros.

Ante esta situación, elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano establecieron un perímetro de seguridad y solicitaron la intervención del personal especializado del Grupo de Respuesta a Emergencias (GRE).

Localizan presunto cohete de 81 milímetros en colonia de Tijuana

Como medida preventiva, civiles fueron evacuados y se restringió el paso de vehículos en un perímetro de hasta 200 metros. Hasta el momento, no se ha informado sobre la condición del objeto ni sobre su posible origen. Se espera que el personal especializado realice la evaluación correspondiente.

JMR