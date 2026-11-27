Un hombre fue asesinado y otro resultó herido tras ser atacado a balazos afuera del templo Santa Clara de Asis en León, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Clara cuando dos hombres que viajaban sobre una motocicleta, se aceraron a las víctimas quienes se encontraban platicando frente al recinto religioso y les dispararon en repetidas ocasiones.

En el ataque los hombres cayeron heridos, mientras que los agresores se dieron a la fuga. Testigos llamaron al 911 y autoridades acudieron al reporte.

Al llegar las unidades de auxilió se confirmó un muerto, mientras que la persona herida fue trasladada para su atención médica a un hospital.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de los responsables ni su paradero.