Si deseas obtener uno de los servicios más esenciales en el país, aún está abierto el registro al apoyo que da la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad, por eso razón acá te decimos cuáles son los módulos disponibles para inscribirse en la CDMX del 28 al 30 de noviembre 2026 y la ubicación de cada uno.

Las inscripciones a este apoyo no solo aplican para personas de 30 a 64 años. También pueden inscribirse adultos mayores de 65 y más y hombres o mujeres de 0 a 64 años, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos, cómo hacer el registro y los documentos que solicitan para hacer el trámite en módulos.

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Enfocándonos solo en hombres y mujeres de 30 a 64 años, solamente pueden inscribirse quienes ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad. El apoyo que pueden solicitar es el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud, esto de acuerdo con lo anunciado por Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

¿Dónde están los módulos de registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años en CDMX?

A través de redes sociales se dio a conocer la lista de los módulos itinerantes que van a estar abiertos del sábado 28 y hasta el lunes 30 de noviembre 2026 para registrarse. La gran mayoría abre el sábado y uno el domingo; la ubicación de cada uno es la siguiente:

Mercado Olivar del Conde: Cerrada Ernesto P. Uruchurtu S/N, Álvaro Obregón: 28 de noviembre 2026.

Banco Bienestar Coltongo: Calzada Vallejo S/N, Azcapotzalco: 28 de noviembre 2026

Banco Bienestar Aquiles Serdán: Calzada Puente de Guerra S/N, Azcapotzalco: 28 de noviembre 2026.

Banco Bienestar El Rosario: Av. de las Culturas S/N, Azcapotzalco: 28 de noviembre 2026.

Jardín Hidalgo: Av. Azcapotzalco S/N: 28 de noviembre 2026.

Mariana Rodríguez del Toro de Lazarí: En el Centro Histórico, Cuauhtémoc: 28 de noviembre 2026.

Pradera: Esquina Volcán Malinche y Monte de la Cruces, Gustavo A. Madero: 28 de noviembre 2026.

Oriente 101: En Oriente 101 y Eduardo Molina, Gustavo A. Madero: 28 de noviembre 2026.

Banco Bienestar Guelatao: En Ejército de Agua Prieta, Iztapalapa: 28 de noviembre 2026.

Centro de Salud Quetzalcóatl: En Valbuena S/N, Manuel Cañas 2569, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Iztapalapa: 28 de noviembre 2026.

Banco Bienestar Santa Cruz: C 71, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa: 28 de noviembre 2026.

Centro Social Xalpa: Zihuatanejo Xalpa, Iztapalapa: 28 de noviembre 2026.



Es un hecho que también hay registro al apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años el próximo lunes 30 de noviembre 2026. Es posible que algunas unidades itinerantes estén abiertas, pero si no quieres correr riesgos, entra a este link: www.gob.mx/bienestar, para ubicar tu módulo Bienestar más cercano.

¿Qué documentos llevar para registrarse a la Pensión hombres mujeres Bienestar de 30 a 64 años en 2026?

Las personas que deseen hacer su inscripción al Servicio Universal de Salud, deben ir a alguno de los módulos del Bienestar con los siguientes documentos, en original y copia:

Identificación oficial con fotografía . Pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal.

Comprobante de domicilio . Vigencia no mayor a 6 meses: agua, luz, predial o servicio.

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

El horario de registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde en CDMX. Todos los beneficiarios van a poder empezar a gozar los beneficios que da el Servicio Universal de Salud, a partir de 2027.

AO