El movimiento de compradores y visitantes se hizo notar en los cruces internacionales de Tijuana hacia San Diego, en el marco del Black Friday, una de las jornadas comerciales más importantes de Estados Unidos.

En la garita de San Ysidro, algunos automovilistas que buscaban cruzar por los carriles Ready Lane reportaron tiempos de espera de entre una hora y media y dos horas. Para quienes cruzaban a pie, el tiempo estimado era de entre 30 y 40 minutos.

Otros usuarios señalaron que su viaje tenía como propósito visitar a familiares o realizar actividades personales. Por su parte, en la garita de Otay se enfrentaban tiempos de espera de hasta una hora con 40 minutos.

Actualmente se reportaron demoras de hasta 1 hora y 55 minutos en los carriles vehiculares normales de San Ysidro y de 1 hora y 40 minutos en Ready Lane. El carril SENTRI registraba alrededor de 15 minutos de espera.

En Otay, los tiempos alcanzaban los 1 hora y 40 minutos en carriles normales y hasta 2 horas en Ready Lane, mientras que SENTRI registraba aproximadamente 25 minutos. Para el cruce peatonal, el reporte indicaba alrededor de 60 minutos en San Ysidro y 10 minutos en Otay.

JMR