Dos vialidades de la ciudad de Veracruz tendrán cierres temporales debido a la realización de la Carrera contra el Cáncer de Mama, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y buscar rutas alternas.

Las restricciones se aplicarán en Comodoro Azueta, en el tramo comprendido entre Arista y Pedro Sáinz de Baranda, así como en el bulevar Manuel Ávila Camacho, entre Manuel Doblado y Gómez Farías.

Los cierres están programados para este sábado 28 de noviembre, de las 18:00 a las 21:30 horas, periodo durante el cual se desarrollará la actividad deportiva.

Se recomienda anticipar los traslados y atender las indicaciones del personal de Tránsito para evitar congestionamientos y permitir el desarrollo seguro de la carrera.