El frente frío continúa generando nevadas en distintos puntos de México. Esta mañana se registró la caída de nieve y aguanieve en el Cerro del Potosí, en el municipio de Galeana, Nuevo León.

La superficie se pintó de blanco con la caída de nieve en el cerro, tal como se vio durante esta semana en otros puntos del municipio de Galeana.

Las temperaturas por debajo de los 0ºC has persistido en esta zona del estado de Nuevo León desde la llegada del frente frío número 8. Otro de los municipios donde se han presentado estas condiciones meteorológicas es Santiago.

El día de ayer, San José de las Boquillas amaneció con heladas y el termómetro marcó los -4ºC. De igual manera se registraron heladas y escarcha en e Ejido La Joya y la Ciénega del Toro.

Ante estas condiciones, las autoridades piden a los automovilistas que transitan por la zona, conducir con mayor precaución para evitar derrapes y demás accidentes. De igual manera, recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar los cambios bruscos de temperatura, y proteger a los niños, adultos mayores y mascotas de la exposición al frío.

SHH