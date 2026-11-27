Restos humanos fueron localizados en el fondo de un pozo de difícil acceso, durante una jornada de búsqueda realizada en el municipio de Trincheras, Sonora, aunque las condiciones del lugar impidieron que pudieran ser recuperados.



El hallazgo se produjo después de varias horas de labores de prospección, en las que personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Estatal de Búsqueda, en apoyo de los colectivos, introdujo una cámara subacuática por el reducido espacio del pozo.



Detectaron los restos en el fondo, pero varias piedras de considerable tamaño obstruyen el acceso e imposibilitaron su extracción.



En las actividades participaron integrantes del colectivo Familias Buscadoras de Trincheras, Buscadoras de Altar y Buscando a Jonás de Puerto Peñasco, con el acompañamiento de seguridad de elementos de la Guardia Nacional.



De acuerdo con el colectivo Buscando a Jonás, este viernes se implementaría una nueva estrategia para intentar recuperar los restos humanos y, en caso de conseguirlo, solicitar a la autoridad investigadora realizar los trabajos correspondientes.



De no ser posible, se buscará otro método para continuar con las labores.